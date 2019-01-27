بالفيديو.. عطال: “سأواصل السعي للتسجيل في المباريات المقبلة”

أبدى الدولي الجزائري، يوسف عطال، رغبته في تسجيل المزيد من الأهداف، خلال المباريات المقبلة لناديه نيس، مثلما فعلها أمام نيم.

وصرح عطال، للموقع الرسمي لنادي نيس، بخصوص هدفه في شباك نيم: “في العادة أقوم بتوزيع الكرة في مثل تلك الوضعيات”.

وأضاف خريج مدرسة بارادو: “في هذه المباراة حاولت التسديد، وكانت تسديدة جيدة وموفقة، وسأحاول تكريرها في المباريات المقبلة”.

يذكر أن عطال، سجل الهدف الأول في هذه المباراة، التي انتهت بفوز نيس بـ2-0، محققا بذلك ثاني أهدافه هذا الموسم.