بالفيديو.. عطال متخوف من رمضان في عز”كورونا” ويكلف “بوداوي” بتحضير البوراك

دخل المدافع الدولي الجزائري يوسف عطال في بث مباشر مع زميله في المنتخب العربي هلال سوداني على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي أنستغرام.

وأبدى عطال مخاوفه من قضاء شهر رمضان وحيدا في مدينة نيس الفرنسية بعيدا عن العائلة، في ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أكد للعربي هلال سوداني أنه سيحاول تحضير الفطور خلال الشهر العظيم من خلال وصفات والدته عبر محادثات الفيديو.

فيما أكد عطال أنه هو من يطبخ العجائن في الفترة الأخيرة لزملائه في فريق نيس، فيما يقوم زميله الجزائري هشام بوداوي بتحضير البوراك.