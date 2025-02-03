بالفيديو.. عطال ومحرز يتألقان في قمة دوري أبطال أسيا

تألق الدوليان الجزائريان يوسف عطال ورياض محرز، في الشوط الأول من مباراة فريقيهما السد القطري والأهلي السعودي على التوالي، في منافسة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ومنح رياض محرز، تمريرة حاسمة لزميله البرازيلي، روبيرتو فيرمينو، الذي سجل بمقصية رائعة في شباك السد القطري.

من جانبه، شارك يوسف عطال بتمريرة حاسمة في الهدف الرائع الذي سجله زميله في الفريق أكرم عفيف.

كما عرفت المباراة ظهور رياض محرز في أعلى مستوياته، ومواصلته التألق في مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة.

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