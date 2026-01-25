بالفيديو.. عطال يتعرض لإصابة جديدة ويتجه لتضييع المونديال

تعرض الدولي الجزائري، يوسف عطال، لإصابة جديدة، خلال مشاركته في مباراة ناديه السد، ضد شباب الأهلي دبي، في نهائي درع السوبر القطري الإماراتي.

وشارك عطال، أساسيًا ضمن تشكيلة ناديه السد، في هذه المباراة، وقدّم مردودا في المستوى خلال الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني من هذه المواجهة، تعرض الدولي الجزائري، لإصابة على مستوى القدم، أجبرته على مغادرة أرضية الميدان، ليتم نقله إلى المستشفى.

وحسب تقارير صُحفية عربية، يعاني يوسف عطال من قطع كامل في وتر أخيل، وهي الإصابة التي تتطلب حوالي 6 أشهر للتعافي منها، ما يعني نهاية الموسم بالنسبة ليوسف عطال.