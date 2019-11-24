بالفيديو.. عطال يرفع التحدي:”أستطيع اللعب لباريس سان جيرمان لكن..”

أكد النجم الدولي الجزائري لفريق “نيس” الفرنسي “يوسف عطال” قدرته على التواجد في الأندية الأوروبية الكبرى.

لاعب نيس الفرنسي نزل ضيفا سهرة اليوم الأحد على برنامج “Canal Football Club” الذي يُبث في قناة “كنال +” الفرنسية.

وقال عطال:”يجب أن أركز أكثر من اجل تقديم موسم آخر رائع، أعتقد أنه يُمكن أن ألعب في ناد كبير، هذا هو هدفي”.