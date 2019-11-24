بالفيديو.. عطال يرفع التحدي:”أستطيع اللعب لباريس سان جيرمان لكن..”

أكد النجم الدولي الجزائري لفريق “نيس” الفرنسي “يوسف عطال” قدرته على التواجد في الأندية الأوروبية الكبرى.
لاعب نيس الفرنسي نزل ضيفا سهرة اليوم الأحد على برنامج “Canal Football Club” الذي يُبث في قناة “كنال +” الفرنسية.
وقال عطال:”يجب أن أركز أكثر من اجل تقديم موسم آخر رائع، أعتقد أنه يُمكن أن ألعب في ناد كبير، هذا هو هدفي”.
🗨️ Youcef Atal : "Il faut que je me concentre pour faire encore une belle saison (…) Je pense que je peux jouer dans un grand club, c'est mon objectif (…)" 🏆 pic.twitter.com/DRmYJyjxi1
— Canal Football Club (@CanalFootClub) November 24, 2019
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