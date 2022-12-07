بالفيديو.. عطال يستعرض مهاراته الفنية في تدريبات نيس

أبرز الدولي الجزائري يوسف عطال، مهاراته الفنية، خلال مشاركته في التدريبات الجماعية لنادي نيس الفرنسي.

ونشرت إدارة نادي نيس، عبر الحساب الرسمي للفريق، مقطع فيديو يظهر فيه لقطات ابداع عطال، في مداعبة الكرة.

كما أرفق نادي نيس، هذا الفيديو، بتعليق أثنت فيه على نجمها الجزائري، “الكرة هي أفضل رفيق ليوسف عطال”.

يذكر أن يوسف عطال، يستغل الفترة الحالية من توقف المنافسة، للتحضير رفقة ناديه نيس، لاستئناف منافسة البطولة الفرنسية.