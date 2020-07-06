بالفيديو.. عطال يستعرض مهاراته الكروية في تدريبات نيس

أظهر الدولي الجزائري يوسف عطال، مهاراته في مداعبة الكرة، خلال مشاركته اليوم الإثنين، في التدريبات الجماعية لناديه نيس.

ونشر الحساب الرسمي لنادي نيس، مقطع فيديو، يظهر فيه مهارات يوسف عطال في مداعبة الكرة، والتي ختم بها حصته التدريبية.

يذكر أن يوسف عطال العائد من إصابة، شارك أول أمس، في 45 دقيقة، من المباراة الودية التي جمعت ناديه نيس، بفريق ليون، والتي انتهت لصالح هذا الأخير بنتيجة 1-0.