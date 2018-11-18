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بالفيديو..عطال يسجل أول أهدافه في تاريخه مع المنتخب الوطني

الرياضة
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بالفيديو..عطال يسجل أول أهدافه في تاريخه مع المنتخب الوطني
بقلم يونس رزيق

سجل الاعب المتألق يوسف عطال أول أهدافه بقميص المنتخب الوطني بطريقة عالمية، بعد قيامه بعمل فردي أمام دفاع منتخب الطوغو في الدقيقة الـ28 من عمر المباراة.


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