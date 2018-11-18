بالفيديو..عطال يسجل أول أهدافه في تاريخه مع المنتخب الوطني
سجل الاعب المتألق يوسف عطال أول أهدافه بقميص المنتخب الوطني بطريقة عالمية، بعد قيامه بعمل فردي أمام دفاع منتخب الطوغو في الدقيقة الـ28 من عمر المباراة.
-
حققت مصالح أمن ولاية سطيف أمنية الطفلة " ندى التي كن حلمها بأن تصبح شرطية.
حيث استضافت مصالح الامن الولائي لولاية سطيف الطفلة ندى التي "…
-
عثر فريق الشيخ أبو كنان المتكون من عشرات الشباب المتطوع لتنظيف المقابر من أفعال السحر والشعوذة على عشرات الطلاسم والحروز مدفونة في حواف القبور بمقبرة…
-
اهتزت منطقة السمار ببلدية القلعة في ولاية غليزان على وقع انتحار سيدة تبلغ 52 سنة.
وعثر على جثتها معلقة بحبل بلاستيكي مربوط بسقف المنزل بالمجمع السكني…
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018
تطوير
التعليقات (0)