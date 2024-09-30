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الرياضة

بالفيديو .. عطال يصاب مجدداً ومهدد بالغياب عن تربص الخضر

بقلم عزبز طالبي
بالفيديو .. عطال يصاب مجدداً ومهدد بالغياب عن تربص الخضر
عطال
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أصيب الدولي الجزائري يوسف عطال، اليوم الاثنين، خلال مباراة فريقه السد القطري أمام نادي استقلال طهران الإيراني، ضمن منافسة دوري أبطال آسيا للنخبة. وسط حسرة مدربه فيلكس سانشيز.

وتعرض يوسف عطال، لإصابة على مستوى العضلة الخلفية لفخذه، اضطرته لمغادرة أرضية الميدان في الدقيقة 23 من الشوط الأول.

وتجددت المشاكل العضلية لمدافع الخضر، بعدما عانى أيضاً من الإصابة في تربص المنتخب الوطني السابق. وهو ما يرشحه للغياب بنسبة كبيرة عن تربص الخضر الذي ينطلق في أكتوبر القادم.

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