بالفيديو.. عطال يصاب مجدّداً ويثير قلق بيتكوفيتش

تعرّض الدولي الجزائري يوسف عطال، لإصابة في مباراة ناديه السد القطري أمام الوصل الإماراتي التي جرت اليوم الاثنين، في منافسة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وانتهت المباراة المثيرة بالتعادل بهدف لمثله، لحساب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بملعب “زعبيل” بنادي الوصل.

وخرج يوسف عطال اضطرارياً، في الدقيقة الـ62 من المواجهة، بعد التأكد مع عدم قدرته على المواصلة.

وتأتي هذه الإصابة قبل أيام فقط من إعلان الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش عن القائمة النهائية للاعبين المعنيين بتربص شهر مارس الجاري، وتتخلله مباراتان مهمتان أمام بوتسوانا وموزميبيق، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.