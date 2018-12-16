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بالفيديو.. عطال “يصنع العجب” أمام سانت إيتيان !!

الرياضة
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بالفيديو.. عطال “يصنع العجب” أمام سانت إيتيان !!
بقلم وليد كويني

يصنع الدولي الجزائري يوسف عطال، الحدث في الواجهة التي تجمع ناديه نيس بالضيف سانت إيتيان لحساب الجولة 17 من الدوري الفرنسي.

وأبهر خريج مدرسة بارادو الجميع في لقطة رائعة، أين راوغ مدافع الخصم وتوغل وسدد كرة صدها القائم الأفقي للمرمى.

وتداول رواد موقع التواصل الإجتماعي فيديو للفرصة الضائعة، واصفين الجزائري بالموهبة ولقبوه بالبرازيلي لفنياته الكبيرة.


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