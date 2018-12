بالفيديو.. عطال “يصنع العجب” أمام سانت إيتيان !!

وأبهر خريج مدرسة بارادو الجميع في لقطة رائعة، أين راوغ مدافع الخصم وتوغل وسدد كرة صدها القائم الأفقي للمرمى.

وتداول رواد موقع التواصل الإجتماعي فيديو للفرصة الضائعة، واصفين الجزائري بالموهبة ولقبوه بالبرازيلي لفنياته الكبيرة.

🇩🇿 Ooooh Youcef Atal close to scoring a brilliant solo goal were it not for a great save from the Saint-Etienne keeper, Allahi barek this kid has so much talent #TeamDZ pic.twitter.com/ubVmqBPZwo

