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الرياضة

بالفيديو.. عطال يطالب زميله الهولندي بتعلم العربية

بقلم كريم.تيغرمت
بالفيديو.. عطال يطالب زميله الهولندي بتعلم العربية
اللاعب يوسف عطال
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استقبل الدولي الجزائري يوسف عطال رفقة بقية زملائه في نادي نيس الفرنسي، زميلهم الجديد باتريك كلايفرت، الذي التحق بالفريق هذا الصيف على شكل إعارة من نادي روما الإيطالي.

ونشر نادي نيس، مقطع فيديو، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، يوثق أول لقاء جمع عطال، بزميله كلايفرت.

وأوضح الهولندي كلايفرت، للدولي الجزائري، بأنه لا يتقن جيدا اللغة الفرنسية، لكنه سيسعى لتعلمها مستقبلا، قبل أن يسأله عطال ممازحا إياه، بخصوص قدرته على التحدث باللغة العربية وتعلمها.

يذكر أن يوسف عطال، يتواجد حاليا في تربص تحضيري رفقة ناديه نيس الفرنسي، استعدادا للموسم الجديد من الليغ1.

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=963360
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