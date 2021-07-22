بالفيديو.. عطال يطالب زميله الهولندي بتعلم العربية
استقبل الدولي الجزائري يوسف عطال رفقة بقية زملائه في نادي نيس الفرنسي، زميلهم الجديد باتريك كلايفرت، الذي التحق بالفريق هذا الصيف على شكل إعارة من نادي روما الإيطالي.
ونشر نادي نيس، مقطع فيديو، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، يوثق أول لقاء جمع عطال، بزميله كلايفرت.
وأوضح الهولندي كلايفرت، للدولي الجزائري، بأنه لا يتقن جيدا اللغة الفرنسية، لكنه سيسعى لتعلمها مستقبلا، قبل أن يسأله عطال ممازحا إياه، بخصوص قدرته على التحدث باللغة العربية وتعلمها.
يذكر أن يوسف عطال، يتواجد حاليا في تربص تحضيري رفقة ناديه نيس الفرنسي، استعدادا للموسم الجديد من الليغ1.
🎥 Justin Kluivert va se mettre au Français mais Youcef Atal a une autre idée pour communiquer avec le Néerlandais… 😂
Tous les insides de le semaine des Aiglons sont là ➡️ https://t.co/9GUFKT0013 🔴⚫️ pic.twitter.com/ruCG6qX117
— OGC Nice (@ogcnice) July 22, 2021