بالفيديو.. عطال يعبث بزملائه مستعرضا مهاراته في تدريبات نيس

استعرض الدولي الجزائري يوسف عطال، مهاراته الفنية، خلال التحضيرات التي يجريها رفقة ناديه نيس، تحسبا للموسم الجديد.

وظهر عطال، في مقطع فيديو، خلال مباراة تطبيقية لناديه نيس، أين قام بمراوغة كل زملائه، قبل أين يضيع هدفا عالميا.

كما حظي هذا الفيديو، بتفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، الذين أبدوا اعجابهم بفنيات الدولي الجزائري.