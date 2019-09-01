بالفيديو.. عطال يعود للتألق ويجلب ركلة جزاء

عاد الدولي الجزائري للتألق في مُباريات الليغ 1 الفرنسية، مُتمكنا من جلبة ركلة جزاء خلال المواجهة بين ناديه نيس ورين.

وبرز صاحب الـ23 عاما، في أول مُشاركة أساسية له هذا الموسم، مُتمكنا من صناعة الفارق والتلاعب بمدافعي المُنافس بكل سهولة.

ووقع خريج مدرسة شبيبة القبائل ومثلما عودنا عليه على إنطلاقة سريعة، مُتجاوزا خصمين بطريقته الخاصة ليُضطروا لعرقلته في منطقة العمليات.

يُذكر بأن النجم الصاعد للمنتخب الوطني، شارك كجناح أيسر في منصبه غير مُتعود عليه، ولكن هذا التغيير لم يؤثر عليه.

يُذكر بأن اللاعب السابق لكورتري البلجيكي، كان بعيدا عن المُنافسة منذ جويلية الماضية، بسبب إصابة مُعقدة على مُستوى الكتف.