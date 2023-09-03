بالفيديو.. عطال يفتتح عداده التهديفي في موسمه الجديد مع نيس

بصم الدولي الجزائري، يوسف عطال، اليوم الأحد، على أول أهدافه في الموسم الجديد، خلال مباراة فريقه نيس، أمام ستراسبورغ.

وشارك عطال أساسيا ضمن تشكيلة ناديه نيس، في مواجهة الضيف ستراسبورغ، ضمن الجولة الرابعة من الليغ1 الفرنسية.

وتألق الدولي الجزائري في الدقيقة الأخير من الشوط الاول، أين افتتح باب التسجيل لصالح نيس، بطريقة رائعة.

وبهذا يكون يوسف عطال، قد بصم على أول أهدافه مع ناديه نيس، في الموسم الجديد من الليغ1 الفرنسية.