بالفيديو.. عطال يفتتح عداده التهديفي ويقود نيس للفوز على ليون

نجح الدولي الجزائري يوسف عطال، لاعب نيس الفرنسي، اليوم الأحد، في افتتاحج عداده التهديفي، خلال المواجهة التي جمعتهم بنادي ليون.

وبدأ يوسف عطال، هذه المباراة من على كرسي البدلاء، قبل أن يقحمه مدرب الفريق، كبديل في الشوط الثاني من المباراة، أين كان نيس متأخرا بـ2-0

وتألق الدولي الجزائري في الدقيقة الـ80، من عمر المباراة، أين نجح في تقليص الفارق، بتسجيله الهدف الأول لنيس في هذه المباراة.

وعاد عطال للبروز من جديد في الدقيقة ال87، أين تحصل على ضربة جزاء، ترجمها ديلور لهدف التعادل، ليضيف بعدها زميلهم غوساند هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.

وبهذا نجح يوسف عطال، في افتتاح عداده التهديفي لهذا الموسم، رفقة نايه نيس، بعد مشاركته في ستة مباريات إلى حد الآن.