بالفيديو.. عطال يفتتح عداده لهذا الموسم بهدف رائع أمام نيم

الرياضة
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بالفيديو.. عطال يفتتح عداده لهذا الموسم بهدف رائع أمام نيم يوسف عطال
بقلم وليد كويني

بصم الظهير الأيمن الجزائري لنادي نيس يوسف عطال، على أول أهدافه في الدوري الفرنسي، في مواجهة صاحب الأرض نادي نيم.

وإفتتح خريج مدرسة بارادو باب التهديف للنادي الأحمر والأسود، بعد متابعته الجيدة لتوزيعة زميله ليستقبلها بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

يذكر أن عطال سيكون على موعد للدخول في تربص المنتخب الوطني هذا الإثنين، تحسبا لمواجهة الطوغو في تصفيان كان 2019.


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