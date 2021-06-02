بالفيديو.. عطال يكشف حقائق مثيرة عن إصابته.. يشكر بلماضي ويقصف هذا الشخص !

كشف سهرة اليوم الأربعاء النجم الدولي الجزائري لفريق نيس الفرنسي يوسف عطال العديد من الحقائق المُتعلقة بإصابته كما قدم شكره للناخب الوطني جمال بلماضي الذي سانده دائما خلال فترته الصعبة كما قصف عطال المُحلل الذي تحدث عن تسبب حياته الخاصة في تكرر إصاباته.

عطال قال في حوار مُطول للتلفزيون العمومي:”مررت بفترة صعبة خلال ابتعادي عن الخضر لكنني أنا سعيد جدا بالعودة مُجددا.. حالتي الصحية جيدة والإصابة أصبحت من الماضي وقرار ذهابي للعلاج في برشلونة كان الأفضل بالنسبة لي.. هناك أمور لا أريد الكشف عنها لكن الفحوصات التي أجريتها في برشلونة أظهرت أنني بحاجة للعديد من النقاط لتفادي الإصابات العضلية”.

وأضاف:”جمال بلماضي كان أول من يدعمني بعد كل إصابة أتعرض إليها، كان يتصل بي ويبعث لي رسائل مساندة، من تحدث عن حياتي الخاصة وأنها السبب في الإصابات العضلية لا يعيش معي ولا يعرف يومياتي لذلك لا يحق له الحديث عني بتلك الطريقة.. تلك التصريحات أثرت في نوعا ما”.