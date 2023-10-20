بالفيديو.. عطال يمر بحالة نفسية حرجة بشهادة رفقائه

كشف قائد نيس الفرنسي دانتي يونفيم أن زميله في الفريق والدولي الجزائري يوسف عطال يعيش وضعية نفسية حرجة جدا. لم يراه في وقت سابق عليها.

وقال القائد دانتي لدى حلوله ضيفا على قناة “نيس ماتان” اليوم السبت “الموضوع معقد، أعرف يوسف عطال منذ 5 سنوات، لم أره يوما متذمرا و مدمرا إلى هذا الحد. اليوم التقيت به، يتواجد في حالة مزرية”.

كما أضاف الدولي البرازيلي “أنا على يقين أنه يريد السلام للعام، يوسف يعرف الخطأ الذي ارتكبه”.

يشار، إلى أن مدافع عوقب من قبل إدارة نيس الفرنسي بسبب التغريدة الشهيرة له، كما تعرض لغرامات قاسية من قبل السلطات الفرنسية.

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