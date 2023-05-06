بالفيديو.. عطال ينال إشادة الفرنسيين بفضل مراوغته العالمية

صنع الدولي الجزائري يوسف عطال الحدث في فرنسا بفضل مراوغته الجميلة في مباراة فريقه نيس أمام رين في البطولة.

وقام يوسف عطال بمراوغة المغربي ولاعب رين الفرنسي إبراهيم صلاح عن طريق “جسر صغير”.

كما أشاد الموقع الرسمي لـ “الليغ 1” بفنيات مدافع الخضر وكتب عبر منشوره على “تويتر” عقب المباراة “الجسر الصغير بالنسبة ليوسف عطال”.

يذكر، أن عطال شارك بشكل احتياطي في مباراة اليوم كما ساهم في الفوز بثنائية مقابل واحد.

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