بالفيديو… عطال يوقع ثلاثية عالمية في شباك غانغون

بصم الدولي الجزائري يوسف عطال، على رابع هدف له هذا الموسم، خلال مباراة فريقه نيس، أمام غانغون، لحساب الليغ1.

ودخل يوسف عطال، أساسيا ضمن تشكيلة فريقه نيس، اليوم الأحد، عند استضافتهم لنادي غانغون، لحساب الجولة الـ34، من الليغ1.

ومع بداية الشوط الأول لهذه المباراة، برز النجم الجزائري الصاعد، في الدقيقة الـ9، أين منح التقدم لفريقه نيس، بتسجيله الهدف الأول في المباراة.

وأضاف عطال الهدف الثاني في الدقيقة اـلـ68 بعد إنطلاقة سريعة من وسط الميدان، ليعود نفس اللاعب لإضافة الهدف الثالث في الدقيقة الـ73 قبل أن يتم إستبداله في الدقيقة 78 تاركا مكانه لزميله غاناغو.

وبهذا تمكن يوسف عطال (22 سنة)، من بلوغ الهدف الرابع له هذا الموسم في الليغ1 الفرنسية، بألوان ناديه نيس.