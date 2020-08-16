بالفيديو.. عطال يُبدع مع نيس ويجلب ضربتي جزاء في مُباراة واحدة!

قدم الدولي الجزائري يوسف عطال، عرضا رائعا، خلال الودية الأخيرة لناديه نيس أمام ران، في إطار إستعداداتهما لإستئناف الليغ 1.

مُحارب الصحراء، عاد لشغل منصبه الأصلي كظهير أيمن، وبرز بإنطلاقاته السريعة والتي سمحت له بصناعة الفارق في أكثر من مُناسبة.

وتمكن إبن واضية، من جلب ركلتي جزاء، بطريقته الخاصة بفضل توغلين على الرواق، وعدم تمكن المُدافعين من الصمود أمام مُراوغاته.

وساهم بطل إفريقيا 2019، بشكل فعال في تحقيق فريقه لإنتصار معنوي بثلاثة أهداف لهدفين، مؤكدا تواجده في فورمة عالية.

يُشار بأن نجم بارادو الأسبق، عائد من إصابة خطيرة، أجبرته على تضييع جزء كبير من الموسم المنقضي.