بالفيديو.. عطال يُسابق الزمن لإسترجاع لياقته

الرياضة
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بالفيديو.. عطال يُسابق الزمن لإسترجاع لياقته
بقلم إسماعيل عشاش

يواصل الدولي الجزائري يوسف عطال، تحضيراته الإنفرادية بشكل جدي، من أجل التخلص من آثار الإصابة الخطيرة التي كان يعاني منها.

وظهر الجناح الطائر وهو بصدد القيام بتمارين بدنية، بغرض إسترجاع الريتم، وهو الغائب عن المُنافسة الرسمية منذ أشهر.


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