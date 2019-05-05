بالفيديو.. “عطال” يُسبب مُشكلا لبلماضي !!

أبدى الناخب الوطني “جمال بلماضي” إنبهاره بمايُقدمه النجم الدولي الجزائري يوسف عطال رفقة فريقه “نيس”.

وقال “بلماضي” خلال نزوله ضيفا أمسية اليوم الأحد على برنامج “تريبون سبورتس” في قناة “بيين سبورتس” القطرية.

“يوسف عطال لاعب شاب لكنه أصبح قطعة أساسية في تشكيلة المنتخب الوطني وتواجده في الكان أمر مفروغ منه”.

“أنا منبهر بمايُقدمه مع نيس لأنه جاء من الدوري الجزائري وفي الدوري البلجيكي لم يلعب لمدة 6 أشهر تقريبا بسبب الإصابة لكنه إستطاع فرض نفسه في دوري فرنسي صعب وقوي”.

“الشيئ الذي يُفاجأني في عطال هو قدرته على التألق في عديد المناصب، لعب هذا الموسم في 5 مناصب مختلفة وهو مايُسبب لي مشكلا”.