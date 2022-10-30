بالفيديو.. عطال يُسجل هدفا رائعا في الدوري الفرنسي
بقلم حواز عبد النور
سجل أمسية اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري، يوسف عطال، هدفا رائعا مع فريقه نيس.
وذلك بمُناسبة مواجهة المُضيف لوريان التي تدخل ضمن منافسة الدوري الفرنسي.
حيث وقع، عطال، هدف التعادل لنيس في الدقيقة الـ61 بعد سلسلة من المراوغات وتسديدة بالرجل اليُسرى.
وجاءت تمريرة هدف، عطال، من رجل مواطنه، بلال براهيمي، بينما قدم، هشام بوداوي، أيضا تمريرة حاسمة في الهدف الثاني لنيس.
🎯🇩🇿 Hicham Boudaoui passeur décisif sur le 2e but niçois. #TeamDZ pic.twitter.com/uruYA188Ps
— DZfoot (@DZfoot) October 30, 2022
⚽️🇩🇿 Le but de Youcef Atal face à Lorient ! #TeamDZ pic.twitter.com/sDdXDjM27C
— DZfoot (@DZfoot) October 30, 2022
Phénoménal. 😵💫pic.twitter.com/KWzpMmp7my
— DZfoot (@DZfoot) October 30, 2022
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