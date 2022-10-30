بالفيديو.. عطال يُسجل هدفا رائعا في الدوري الفرنسي

سجل أمسية اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري، يوسف عطال، هدفا رائعا مع فريقه نيس.

وذلك بمُناسبة مواجهة المُضيف لوريان التي تدخل ضمن منافسة الدوري الفرنسي.

حيث وقع، عطال، هدف التعادل لنيس في الدقيقة الـ61 بعد سلسلة من المراوغات وتسديدة بالرجل اليُسرى.

وجاءت تمريرة هدف، عطال، من رجل مواطنه، بلال براهيمي، بينما قدم، هشام بوداوي، أيضا تمريرة حاسمة في الهدف الثاني لنيس.