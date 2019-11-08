بالفيديو.. “عطال” يُقدم تمريرة حاسمة رائعة مع “نيس”

الرياضة
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بالفيديو.. “عطال” يُقدم تمريرة حاسمة رائعة مع “نيس” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

بصم سهرة اليوم الجمعة النجم الدولي الجزائري “يوسف عطال” على تمريرة حاسمة رائعة مع فريقه “نيس”.

بمناسبة استضافة “بوردو” لحساب الجولة 13 من الدوري الفرنسي على ملعب “أليانز ريفييرا” بنيس.

نجم الخضر قدم التمريرة الحاسمة في الهدف الوحيد لفريقه في الدقيقة 27 لزميله “بيير لي ميلو”.

وتُشير النتيجة الحالية للمباراة للتعادل الإيجابي بهدف لهدف.


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