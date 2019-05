بالفيديو.. “عطال” يُهين دفاع موناكو !!

وذلك في اللقاء الذي يدخل في إطار الجولة ال38 والآخيرة من الدوري الفرنسي وإنتهى بتفوق “نيس” بهدفين دون رد.

ورغم خوضه اللقاء صائما إلا أن نجم الخضر قدم مردود في المستوى وقام بلقطة فنية رائعة عندما راوغ 3 لاعبين من موناكو بطريقة رائعة.

🇩🇿 Oooooh Youcef Atal, he took an extra dose of zit ouzemour today 🔥🔥 (cc @bylka613_ @DZfoot) #TeamDZ 🔥🔥 pic.twitter.com/xsOQOQFM11

— Walid Bylka Videos (@bylka613_vids) May 24, 2019