بالفيديو.. “عطال” يُهين دفاع موناكو !!

الرياضة
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بالفيديو.. “عطال” يُهين دفاع موناكو !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

أهان النجم الدولي الجزائري لفريق “نيس” الفرنسي “يوسف عطال” سهرة اليوم الجمعة دفاع “موناكو” بمرواغات عالمية.

وذلك في اللقاء الذي يدخل في إطار الجولة ال38 والآخيرة من الدوري الفرنسي وإنتهى بتفوق “نيس” بهدفين دون رد.

ورغم خوضه اللقاء صائما إلا أن نجم الخضر قدم مردود في المستوى وقام بلقطة فنية رائعة عندما راوغ 3 لاعبين من موناكو بطريقة رائعة.


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