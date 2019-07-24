بالفيديو.. عطّال “هولها” خلال عرس في تيزي وزو

شارك الدولي الجزائري يوسف عطّال في أحد الأعراس في مسقط رأسه في ولاية تيزي وزو، يوم أمس الثلاثاء.

وظهر الجناح الطائر وهو يُشارك الناس فرحتهم في أجواء رائعة، وبتواجد “الزرنة” و”الفيميجان”، في لقطة مُتواضعة من لاعب وصل للنجومية.

ويُنتظر أن يستفيد المُتألق مع “نيس” من بضعة أيام للراحة، وهذا قبل عودته إلى فرنسا من أجل مُباشرة العلاج.

ويُعاني خريج مدرسة شبيبة القبائل من إصابة خطيرة على مُستوى الكتف، جعلته يُنهي مُشاركته في الكان الأخيرة مُبكرا.

ويُفترض أن يعود صاحب الـ23 عاما للمُنافسة بعد شهر، في إنتظار التعرف على مدى تجاوبه مع العلاج الذي سيخضع له.