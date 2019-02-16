بالفيديو..”عطّال” يتحصل على إستقبال “الأبطال”!

تحصل الدولي الجزائري، “يوسف عطّال” على إستقبال كبير من طرف جماهير ناديه “نيس” بمنطقة “أورون” بأعالي جبال الألب البحرية الفرنسية.

وقام الظهير الأيمن بالتوقيع على كم هائل من “الأوتوغرافات” لمُعجبيه الذين توافدوا بقوة، من أجل رؤيته وأخذ صور تذكارية معه.

وظهر إبن “واضية” سعيدا بالمكانة التي يحظى بها من طرف جماهير “العقبان” وصرح قائلا :”إنهم رائعون، ومُلاقاتُنا لهم تفرحنا كثيرا”.

وأردف :”هناك جمهور غفير، لم أكن أتوقع ذلك خاصة وأن المُناخ بارد جدا، ولكنهم أظهروا تعلقا كبيرا بنا، وهذا مُشجع”.