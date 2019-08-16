بالفيديو.. عطّال يعود للواجهة ويُطمئن الجميع

طمأن الدولي الجزائري يوسف عطّال الجميع، بخصوص وضعيته الصحية، بعدما ظهر في تدريبات ناديه نيس بعد طول غياب بسبب الإصابة.

وتمرن الظهير الأيمن مُنفردا ودون إرتداء أي واق على مُستوى الكتف، مما يؤكد تعافيه من الخلع الذي كان يعاني منه.

وسيكتفي صاحب الإنطلاقات السريعة بنفس نوعية العمل خلال الفترة القادمة، تفاديا لأي إحتكاكات قد تؤثر سلبا على موضع إصابته الأخيرة.

ويُرتقب أن يعود إبن واضية للمُنافسة الرسمية بعد أسبوعين من الآن، وهذا حسب طريقة تفاعله مع البرنامج الذي يخضع له.