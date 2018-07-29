بالفيديو.. عطّال يُطرد في أول ظهور أساسي مع “نيس”

تعرض الدولي الجزائري، يوسف عطّال للطرد في أول مُشاركة أساسية له رفقة ناديه الجديد “نيس”، أمس السبت، خلال مواجهة “تورينو”.

وأشهر حكم المُباراة، بطاقة حمراء بصفة مُباشرة في وجه الظهير الأيمن، وذلك بعد تدخله عنيف جدا ضد أحد مُهاجمي “التورو”.

يُشار بأن اللاعب السابق لـ”بارادو” ورغم الطرد، إلا أنه قدم عرضا مُحترما لأبعد الحدود، خلال فترة تواجده على أرضية الملعب.

وسقط “نسور” الجنوب الفرنسي في ودية “تورينو” بهدف دون رد، في إنتظار قادم المواعيد والتي ستكون فُرصة لعطّال لإثبات نفسه.