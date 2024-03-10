بالفيديو.. عكاشة حمزاوي هداف في مواجهة الفيصلي
بقلم كريم تيغرمت
نجح المهاجم الجزائري، عكاشة حمزاوي، في هز الشباك، اليوم الأحد، خلال مباراة فريقه الباطن، في مواجهة مظيفهم الفيصلي.
وشارك عكاشة حمزاوي، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه الباطن، في هذا اللقاء الذي يدخل ضمن الجولة الـ25 من دوري يلو.
كما برز المهاجم الجزائري، في الدقيقة الـ42، من خلال تسجيله هدف بطريقة رائعة، عمق من خلال الفارق لصالح ناديه الباطن.
د42‘⚽️ هدف لـ @albatinclub
عكاشه حمزاوي يحرز الهدف الثاني 👏#الفيصلي_الباطن#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/O55JTsS3uY
— دوري يلو (@FDL_KSA) March 10, 2024
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