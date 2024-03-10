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الرياضة

بالفيديو.. عكاشة حمزاوي هداف في مواجهة الفيصلي

بقلم كريم تيغرمت
بالفيديو.. عكاشة حمزاوي هداف في مواجهة الفيصلي
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نجح المهاجم الجزائري، عكاشة حمزاوي، في هز الشباك، اليوم الأحد، خلال مباراة فريقه الباطن، في مواجهة مظيفهم الفيصلي.

وشارك عكاشة حمزاوي، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه الباطن، في هذا اللقاء الذي يدخل ضمن الجولة الـ25 من دوري يلو.

كما برز المهاجم الجزائري، في الدقيقة الـ42، من خلال تسجيله هدف بطريقة رائعة، عمق من خلال الفارق لصالح ناديه الباطن.

رابط دائم : https://nhar.tv/dRHE6
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