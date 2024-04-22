بالفيديو.. عكاشة حمزاوي يسجل ثنائية ويهدي الفوز للباطن على حساب الترجي

تألق المهاجم الجزائري عكاشة حمزاوي، اليوم الإثنين، في المباراة التي جمعته وناديه البطن، في مواجهة الترجي، ضمن دوري يلو السعودي.

وقاد حمزاوي، ناديه لتحقيق الفوز بثلاثية نظيفة، على حساب مضيفهم الترجي، برسم الجولة الـ29 من دوري يلو السعودي.

وتمكن المهاجم الجزائري من تسجيل الهدف الثاني لصالاح فريقه في الدقيقة الـ21، قبل أن يظيف في الدقيقة الـ79، الهدف الثاني له، والثالث لصالح فريقه الباطن.