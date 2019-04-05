بالفيديو.. علم تم خياطته عام 1954 حاضر في مسيرات الجمعة السابعة بالعاصمة

شهدت الجمعة الأولى بدون الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة خروج الآلاف من المتظاهرين بالعاصمة ، في مسيرات سلمية للمطالبة برحيل باقي وجوه النظام.

المشاركون في المسيرات السلمية وعبر كامل التراب الوطني، فقد كان جلهم متزين وحاملا للراية الوطنية.

وقد ترصدت كاميرا قناة “النهار” لأحد النسوة المشاركات في المسيرة بالعاصمة، حاملة للراية الوطنية.

وقد صرحت لموفد قناة النهار، بأن العلم الجزائري يعود لحقبة الثورة التحريرية وبالضبط عام 1954.

كما كشفت أن الراية الوطنية تعود لأم زوجها”حماتها” المتوفاة، وقد كان مكتوب على العلم الجزائري عبارة “لا إله إلاّ الله محمد رسول الله،

وأيضا “تحيا جبهة التحرير الوطني”.