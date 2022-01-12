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الرياضة

بالفيديو.. على طريقته الخاصة سعدان :”الڨايلة ماشي ساهلة ولهذا تعثرنا”

بقلم إسماعيل عشاش
بالفيديو.. على طريقته الخاصة سعدان :”الڨايلة ماشي ساهلة ولهذا تعثرنا”
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أكد الناخب الوطني الأسبق، رابح سعدان، بأن أشبال بلماضي تأثروا كثيرا بالظروف المناخية التي واجهتهم خلال مواجهة سيراليون.

وتحدث “شيخ المدربين” في بلاطو “ستاد الكان” قائلا :”اللعب في وقت الڨايلة ليس بالأمر السهل تماما، اللاعبون تأثروا بالرطوبة”.

وأضاف :”الحرارة ليست مشكلا كبيرا، المشكل هو الرطوبة، التي لا يمكن التعامل معها، وتحرم عناصرنا من الاسترجاع بشكل سريع”.

وختم سعدان حديثه بشكل متفائل وعلى طريقته الخاصة :”فيها خير إن شاء الله، وسنتأهل في المركز الأول”.

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