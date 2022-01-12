بالفيديو.. على طريقته الخاصة سعدان :”الڨايلة ماشي ساهلة ولهذا تعثرنا”
بقلم إسماعيل عشاش
أكد الناخب الوطني الأسبق، رابح سعدان، بأن أشبال بلماضي تأثروا كثيرا بالظروف المناخية التي واجهتهم خلال مواجهة سيراليون.
وتحدث “شيخ المدربين” في بلاطو “ستاد الكان” قائلا :”اللعب في وقت الڨايلة ليس بالأمر السهل تماما، اللاعبون تأثروا بالرطوبة”.
وأضاف :”الحرارة ليست مشكلا كبيرا، المشكل هو الرطوبة، التي لا يمكن التعامل معها، وتحرم عناصرنا من الاسترجاع بشكل سريع”.
وختم سعدان حديثه بشكل متفائل وعلى طريقته الخاصة :”فيها خير إن شاء الله، وسنتأهل في المركز الأول”.
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