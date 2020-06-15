بالفيديو.. عماد متعب: “هدفي ضد الجزائر هو الأهم في مسيرتي الكروية”

كشف الدولي المصري السابق، عماد متعب، أنه يعتبر الهدف الذي سجله في مرمى المنتخب الجزائري، خلال تصفيات مونديال 2010، هو الأغلى بالنسبة له.

وصرح متعب، للتلفزيون المصري: “الهدف الذي سجلته ضد الجزائر، هو الأغلى بالنسبة لي، في مشواري الكروي”.

وأضاف: “لازلت إلى حد اليوم أعيد مشاهدته، ومشاهدة فرحة زملائي، والجماهير الي كانت في الملعب، ليس من السهل أن تكون سببا في ادخال الفرحة على كل تلك الجماهير”.

وتابع النجم المصري: “للأسف الفرحة لم تكتمل، ولم تدم أكثر من ثلاثة أيام، قبل أن نتعرض للإقصاء بعدها في المباراة الفاصلة”.

يذكر أن عماد متعب، سجل في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، الهدف الثاني لمصر، في ملعب القاهرة، خلال فوزهم بـ2-0 على الجزائر، قبل المواجهة الفاصلة والشهيرة بأمن درمان.