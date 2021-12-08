عمارة:”أنا جد سعيد بأداء الفريق الوطني للمحليين وطموحاتنا مشروعة في بلوغ النهائي”

عبر رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “شرف الدين عمارة” عن سعادته بالأداء المُقدم من الفريق الوطني للمحليين خلال مونديال العرب.

كما قال الرجل الأول في الفاف في تصريحات للتلفزيون الجزائري العمومي.

“لدينا طموح كبير لبلوغ نهائي كأس العرب للمُنتخبات وطموحنا مشروع بالنظر للأداء المُقدم من لاعبينا الى حد الآن”.

“أنا سعيد جدا بالأداء المُقدم من لاعبينا الشباب خلال مونديال العرب، ولا يوجد فرق كبير بين المنتخب الثاني وبين المُنتخب الوطني الأول”.

كما ختم:”هناك العديد من الأسماء التي برزت على غرار تيطراوي، شتي، مزياني، وميريزاق”.

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كشف رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة عن فحوى إجتماعاته مع الفاعلين في كرة القدم الدولية خلال فترة تواجده بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأكد عمارة في تصريح للتلفزيون الجزائري اليوم الأربعاء أن إجتماعه مع انفانتينو ورئيس الكاف كان للحديث عن مساعي الإتحادية للعودة من جديد إلى الهيئات الدولية.

وقال:”عقدنا إجتماعات مع رئيس الفيفا، ورئيس الإتحاد الإفريقي، والامين العام للإتحاد الدولي لكرة القدم، وحتى مسؤولي تطوير كرة القدم على غرار آرسن فينغير، وحتى الإتحاد القطري لكرة القدم الذي تربطنا معه شراكة، وتكلمنا عن تمثيل الجزائر مع الفيفا والكاف، والدور الذي تلعبه الجزائر كدولة فاعلة تملك تاريخا كبيرا في كرة القدم، وتملك المؤهلات في كرة القدم التي تفيد بها القارة، خاصة أننا نريد أن نكون صوت إفريقيا كرويا”.

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أكد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة أن أحداث مباراة 2009 أمام المنتخب المصري كانت درسا للمنتخبين وأنها لن تتكرر مجددا.

وتحدث رئيس الفاف عن مشاركة الجزائر في كأس العرب للمنتخبات عبر برنامج حوار العرب على قناة الكأس القطرية قائلا:

“مهما يكن المنتخب الذي نواجهه في المباراة الفاصلة سنسعى لبلوغ المونديال، أتمنى ان تتأهل المنتخبات العربية إلى المونديال، بالتأكيد نريد أن تكون تونس المغرب مصر في منافسة كاس العاالم”

وأضاف: “حتى لو وضعتنا القرعة أمام المنتخب المصري في الدور الفاصل، أضن أن مباراة ام درمان لعبت في ظروف خاصة ومشحونة، أضن أنها كانت درس للبلدين، ولن تعاد تلك الأحداث مرة أخرى، واليوم نحن سعداء بوجود الروح الأخوية بين البلدين وبين الشعبين، لا ننسى لدينا مباراة قوية مع المنتخب المصري في الأيام المقبلة، ولن يكون أي شيء آخر خارج الجو الرياضي”.

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أكد رئيس الفاف شرف الدين عمارة أن الخضر يحترمون جميع المنتخبات في الدور الفاصل المؤهل للمونديال.

وقال “عمارة” لقناة “بيين سبورتس”:”نحترم جميع المنتخبات المتواجدة في الدور الفاصل لذلك لا يمكننا تفضيل منتخب على آخر”.

“المنتخب الذي سيقع معنا في المباراة الفاصلة سنحترمه وسنلعب معه بطريقتنا المعتادة”.

“سنلعب بكل قوة للمحافظة على لقبنا القاري والتتويج للمرة الثالثة بكأس إفريقيا في تاريخنا بالنظر لامكانياتنا الكبيرة”.

وكشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم في جمعيته العامة المنعقدة صبيحة اليوم الجمعة بالعاصمة المصرية القاهرة عن موعد قرعة الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر.

وسيتعرف المنتخب الوطني عن منافسه في الدور الفاصل ما بين 22 و 26 جانفي المقبل.

ويواجه المنتخب الوطني أحد المنتخبات المصنفة في الوعاء الثاني ويتعلق الأمر بكل من مالي، الكاميرون، غانا، الكونغو الديمقراطية والمنتخب المصري.

إستثنى رئيس الإتحاد الإفريقي موتسيبي بلد بحجم الجزائر من البلدان التي رشّحها لإمكانية الفوز بمونديال قطر الذي سيجري في قطر.

وقال موتسيبي لدى تدخله في الإجتماع التنفيذي الذي جرى بالعاصمة المصرية القاهرة “أريد فوز إحدى الدول الأفريقية بكأس العالم”.

وعن المنتخبات التي رشّحها لإمكانية الفوز قال “مصر من الدول التي تعطينا هذا الأمل سواءً في المونديال المقبل أو الذي يليه”.

ورغم أن المنتخب الوطني حقّق أرقام قياسية ويجاور منتخبات عالمية في مقدمة الترتيب. إلا أن موتسيبي لم يتحدث إطلاقا، كما يبدو ان إنجازات بلماضي ولاعبيه لا يعترف بها إفريقيا.

وصدمت الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، المصريين بخصوص طريقة لعب الدور الفاصل المؤهل للمونديال، وأراحت الجزائر في نفس الوقت.

ورسمت الكاف ما سبق لنا ذكره، منذ أيام مضت، مؤكدة بأن “الفاصلة” ستلعب ذهابا وإيابا، عكس طموحات “المصاروة”.

وسيكون الخضر، على موعد مع الإستقبال إيابا بإعتبارها متواجدة مع الخمسة الكبار بالقارة السمراء، وفقا لترتيب الفيفا الأخير.

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