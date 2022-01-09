بالفيديو.. عمارة:”الكاميرون جاهزة لتنظيم الكان”

أكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة أن الكاميرون قادرة على احتضان المحفل القاري.

عمارة قال حصريا للنهار على هامش تواجده بالملعب الأولمبي العاصمة الكاميرونية ياوندي.

“مارأيته بعد وصولي الى الكاميرون أمس أكد كلامي بخصوص أن الكاميرون جاهزة وقادرة على تنظيم منافسة كأس أمم إفريقيا”.

“بمشاهدتي لحفل الافتتاح والمباراة الافتتاحية والأجواء الموجودة هنا في الكاميرون تأكدت بأن الأمور ستكون في المستوى وأتمنى التوفيق للكاميرون”.