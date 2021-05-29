بالفيديو.. عمارة :”فوز محرز برابطة الأبطال سيكون إضافة للجزائر”

دعم رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، نجم الخضر الأول رياض محرز بمناسبة المواجهة التي تنتظره، سهرة اليوم السبت، في رابطة الأبطال الأوروبية. وأعرب خليفة خير الدين زطشي عن أمله في تمكن صاحب القدم اليُسرى السحرية من حمل الكأس وكتابة التاريخ.

وتحدث الرجل الأول في كرة القدم الجزائرية، لتلفزيون النهار، بمناسبة حضوره أشغال الجمعية العامة للجنة الأولمبية الجزائرية قائلا :”نحن في الأصل لا يهمنا لا السيتي وتشيلسي، محرز هو من سيصنع الفارق، ويدفعنا لتشجيع الفريق الأول، لكي يتحصل على اللقب”.

وواصل :”نأمل في أن يفوز رياض، ويُصبح ثاني جزائري يتحصل على التشامبينزليغ، في إنجاز سيكون بمثابة إضافة كبيرة للكرة في بلادنا”.

وختم :”نتمنى أن يُقدم نجمنا عرضا كبيرا، ويلتحق فيما بعد بتشكيلة الخضر وهو في صحة جيدة”.