بالفيديو.. عمارة يتحدث عن امكانية نقل الأنصار إلى الكاميرون !
بقلم عبد النور حواز
كشف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، امكانية نقل أنصار الخضر إلى الكاميرون.
حيث قال، عمارة، في تصريحات صحفية اليوم الخميس:”الفاف والسلطات يُنسقان من أجل امكانية نقل عدد من الجماهير الجزائرية إلى الكاميرون”.
كما أضاف:”مايُمكنني قوله هو أن هذا الاجراء لا يخص فقط الفاف، والأمر يتعلق بعديد المؤسسات الأخرى”.
كما ختم:”في حال تجسد الأمر وتم اتخاذ قرار سنُبلغ الجمهور الجزائري بذلك”.
رابط دائم : https://nhar.tv/bpJKg