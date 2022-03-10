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الرياضة

بالفيديو.. عمارة يتحدث عن امكانية نقل الأنصار إلى الكاميرون !

بقلم عبد النور حواز
بالفيديو.. عمارة يتحدث عن امكانية نقل الأنصار إلى الكاميرون !
عمارة
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كشف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، امكانية نقل أنصار الخضر إلى الكاميرون.

حيث قال، عمارة، في تصريحات صحفية اليوم الخميس:”الفاف والسلطات يُنسقان من أجل امكانية نقل عدد من الجماهير الجزائرية إلى الكاميرون”.

كما أضاف:”مايُمكنني قوله هو أن هذا الاجراء لا يخص فقط الفاف، والأمر يتعلق بعديد المؤسسات الأخرى”.

كما ختم:”في حال تجسد الأمر وتم اتخاذ قرار سنُبلغ الجمهور الجزائري بذلك”.

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