بالفيديو.. عمارة يتحدث عن امكانية نقل الأنصار إلى الكاميرون !

كشف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، امكانية نقل أنصار الخضر إلى الكاميرون.

حيث قال، عمارة، في تصريحات صحفية اليوم الخميس:”الفاف والسلطات يُنسقان من أجل امكانية نقل عدد من الجماهير الجزائرية إلى الكاميرون”.

كما أضاف:”مايُمكنني قوله هو أن هذا الاجراء لا يخص فقط الفاف، والأمر يتعلق بعديد المؤسسات الأخرى”.

كما ختم:”في حال تجسد الأمر وتم اتخاذ قرار سنُبلغ الجمهور الجزائري بذلك”.