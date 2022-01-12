بالفيديو.. عمارة يشكر رئيس الجمهورية على رسالته التشجيعية

قدم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم ،شرف الدين عمارة، شكره لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

الرجل الأول في الفاف قال في تصريحات لتلفزيون النهار، سهرة اليوم الأربعاء على هامش حضوره مواجهة غينيا الإستوائية أمام كوت ديفوار.

“الأكيد أننا شاهدنا الرسالة التشجيعية لرئيس الجمهورية، وهو مشكور على ذلك ونشكر جميع من بعث لنا برسائل تشجيعية بعد التعادل أمام سيراليون”.

كما أضاف:”نعلم أن الشعب الجزائري أيضا يقف معنا ونتمنى أن نرد الجميل لهم ونفرحوهم”.

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علق رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “شرف الدين عمارة” على المباراة الافتتاحية للكان التي جمعت اليوم الكاميرون ببوركينافاسو.

عمارة قال حصريا للنهار على هامش تواجده بالملعب الأولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي:”لقد كانت مباراة افتتاحية بنفس طابع المباريات الافتتاحية، لم نُشاهد الشيئ الكثير”.

كما رفض عمارة التعليق على سؤالا يتعلق بسهولة المأمورية بالنسبة للخضر بعد مشاهدته مستوى المواجهة الافتتاحية.

حيث اكتفى بالقول:”لا أريد الدخول في هاته التفاصيل وهذه مجرد مباراة افتتاحية”.

بالفيديو..

كما علق رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “شرف الدين عمارة” على المباراة الافتتاحية للكان التي جمعت اليوم الكاميرون ببوركينافاسو.

وقال عمارة حصريا للنهار على هامش تواجده بالملعب الأولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي:”لقد كانت مباراة افتتاحية بنفس طابع المباريات الافتتاحية، لم نُشاهد الشيئ الكثير”.

كما رفض عمارة التعليق على سؤالا يتعلق بسهولة المأمورية بالنسبة للخضر بعد مشاهدته مستوى المواجهة الافتتاحية.

هذا واكتفى بالقول:”لا أريد الدخول في هاته التفاصيل وهذه مجرد مباراة افتتاحية”.

عمارة: “المطالبة بإلغاء كان الكاميرون قلّة احترام للمنتخبات الإفريقية”

أكد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، أن الاتحادية نددت بالمطالب. التي تدعو لإلغاء نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 المزمع إقامتها بالكاميرون.

كما أجرى رئيس الفاف حوارا مطولا مع قناة “الجزائر الدولية”، للحديث عن تتويج الخضر بلقب كأس العالم للمنتخبات العربية. و قال “هناك من تحجج بأن ظروف الوقاية من تفشي كورونا في الكاميرون غير كافية، لحماية اللاعبين الأفارقة الناشطين بالدوريات الأوروبية”.

كما تابع “أعتقد أن التفكير في إلغاء نهائيات كأس أمم إفريقيا يعتبر قلة احترام للمنتخبات الإفريقية”. و “يجب أن نندد بهذا القرار وهذا ما قمنا به”.