بالفيديو..”عمار مسكين” بالدموع :”من حق زوجتي وأولادي أن يلوموني”

عبر المُلاكم السابق، عمار مسكين عن حسرته الكبيرة للوضعية التي يتواجد عليها، بعد إحتراق منزله، وعدم إيجاده حلا لإيواء أسرته.

وصرّح عند إستضافته على “تلفزيون النهار” وبالدموع :”لقد ظلمت زوجتي، وأطلب منها السماح، ولا تستحق العيش في هذا الوضع المُزري”.

وأضاف :”زوجتي وأولادي من حقهم أن يلوموني، لأننا نتواجد في حُبكة قانونية صعبة، وأنا أحترم القانون، وأنتظر تسوية وضعيتي سريعا”.

وطالب “عمار مسكين” من السلطات مُتابعة حالته ومُساعدته، خاصة بعد تأكيد وزير الشباب والرياضة، محمد حطّاب على دعمه ماديا ومعنويا.