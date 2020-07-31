بالفيديو.. عمال السلك الطبي وشبه الطبي يعايدون الجزائريين

قدم عمال السلك الطبي، وشبه الطبي، تهانيه لاقاربهم والشعب الجزائري، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ودعا الاطباء، المواطنين إلى احترام الاجراءات الوقائية، من أجل الحد من تفشي وباء كورونا.