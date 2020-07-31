بالفيديو.. عمال السلك الطبي وشبه الطبي يعايدون الجزائريين
قدم عمال السلك الطبي، وشبه الطبي، تهانيه لاقاربهم والشعب الجزائري، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
ودعا الاطباء، المواطنين إلى احترام الاجراءات الوقائية، من أجل الحد من تفشي وباء كورونا.
📌عمال "السلك الطبي" و"شبه الطبي" يعايدون الجزائريين بمناسبة #عيد_الأضحى#سلامتك_في_كمامتك😷
Publiée par Ennahar Tv النهار الجديد sur Jeudi 30 juillet 2020
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يقدم، مجمع النهار، أطيب التهاني والتماني، للامة الاسلامية عامة والشعب الجزائريخاصة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك الذي يمر في ظروف استثنائية.
وبهذه الظروف، يدعو المجمع كافة…
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تمر الجزائر والأمة الإسلامية في هذا العيد بظرف استثنائي، بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.
وجاءت الاقدار، هذه المرة أيضا أن يمر على الأمة الإسلامية عيد خاص،…
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قدم عمال السلك الطبي، وشبه الطبي، تهانيه لاقاربهم والشعب الجزائري، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
ودعا الاطباء، المواطنين إلى احترام الاجراءات الوقائية، من أجل الحد من تفشي…
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