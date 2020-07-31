بالفيديو.. عمال السلك الطبي وشبه الطبي يعايدون الجزائريين

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بالفيديو.. عمال السلك الطبي وشبه الطبي يعايدون الجزائريين
بقلم أسماء.ع

قدم عمال السلك الطبي، وشبه الطبي، تهانيه لاقاربهم والشعب الجزائري، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ودعا الاطباء، المواطنين إلى احترام الاجراءات الوقائية، من أجل الحد من تفشي وباء كورونا.

📌عمال "السلك الطبي" و"شبه الطبي" يعايدون الجزائريين بمناسبة #عيد_الأضحى#سلامتك_في_كمامتك😷

Publiée par ‎Ennahar Tv النهار الجديد‎ sur Jeudi 30 juillet 2020


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