بالفيديو.. عمال مقاطعة الوقود يحتجون ويطالبون بلجنة تحقيق في سكيكدة

نظم، اليوم، عمال مقاطعة توزيع الوقود على المحطات التابعة لشركة نفطال بسكيكدة، وقفة إحتجاجية أمام مدخل المحطة.

وحسب ماورد للنهار أن الوقفة جاءت تنديدا بما يعانوه من ظلم وحقرة وتهميش وإنعدام شروط العمل بالمحطة.

وأضاف ذات المصدر، العمال الذين أقدموا على ذلك تضامنا مع زميل لهم دخل أول أمس في إضراب عن العمل وتم نقله اليوم إلى المستشفى بعد تدهور حالته.

كما طالبوا برحيل رئسي الفرع النقابي، الذي يمثلهم بعد أن إتهموه بالعمل للصالح الإدارة وليس العمال.

وكذا إيفاد لجنة تحقيق من المديرية العامة لشركة نفطال، للوقوف على كل التجاوزات التي تقوم بها إدارة المحطة ضدهم، وكذا المشاكل التي يتخبطون فيها .