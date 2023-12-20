بالفيديو.. عمدة مدينة فرنسية يرفض تقديم الوجبات الحلال للطلاب المسلمين

قرر إريك لو ديس، عمدة مارينيان، تقديم اللحوم لجميع الطلاب في مدينته بمن فيهم المسلمين. وهو الإجراء الذي لم يمر مرور الكرام ووصل إلى قمة الدولة في فرنسا.

في الواقع، قرر المستشار مطالبة وكلاء تقديم الطعام بتقديم جميع مكونات القائمة، بما في ذلك اللحوم، للطلاب في بلديته.

على هوائي مقاطعة مرسيليا BFM، تولى عمدة مارينيان اختياره وأكد أنه لم يكن هناك أي عمل تمييزي في قراره. وأعلن أن “قوائم الطعام هي نفسها للجميع، وهذه هي المساواة”.

علاوة على ذلك، تحدث إريك لو ديس أيضًا عن أهالي الطلاب غير الراضين عن هذه القائمة الجديدة المفروضة.

وقال الأمين العام للبلدية الذين رفض القرار “المسلمون الذين لديهم أطفالهم في المدارس. سيضطرون إلى التوقف عن العمل ليأتوا لاصطحابهم وإعداد الطعام لهم. وهذا يشوه الخدمة العامة”.

وقال وزير التعليم الفرنسي، غابرييل أتال، في برنامج Focus Dimanche، إنه صُدم بما يقترحه عمدة مارينيان على الطلاب المسلمين.

وقال: “أشعر بالصدمة دائمًا عندما يستخدم بعض الأشخاص الأطفال. أو يستغلون المدرسة لصالح أيديولوجية معينة، خاصة عندما تكون أيديولوجية اليمين المتطرف”.

وعارض وزير التربية والتعليم في فرنسا هذه الرؤية للعلمانية التي، حسب قوله، تدور حول العقاب.