بالفيديو.. عمراني يقود أول حصة تدريبية لوفاق سطيف بالعاصمة

شرع فريق وفاق سطيف بقيادة المدرب عبد القادر عمراني في الاستعدادات الجدية للموسم الكروي الجديد 2023/2024.

وجرت الاستعدادات الأولية وأول حصة تدريبية بالمدرسة الوطنية للفندقة بعين البنيان في العاصمة، التي عرفت اندماج اللاعبين الجدد.

كما التقى اللاعبون المدرب عبد القادر عمراني، أين اجتمعوا به و استمعوا لتعليماته خلال دقائق قبل آن تنطلق الحصة التدريبية.

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