بالفيديو.. عمراني يقود أول حصة تدريبية لوفاق سطيف بالعاصمة
بقلم عزيز طالبي
شرع فريق وفاق سطيف بقيادة المدرب عبد القادر عمراني في الاستعدادات الجدية للموسم الكروي الجديد 2023/2024.
وجرت الاستعدادات الأولية وأول حصة تدريبية بالمدرسة الوطنية للفندقة بعين البنيان في العاصمة، التي عرفت اندماج اللاعبين الجدد.
كما التقى اللاعبون المدرب عبد القادر عمراني، أين اجتمعوا به و استمعوا لتعليماته خلال دقائق قبل آن تنطلق الحصة التدريبية.
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