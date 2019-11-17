بالفيديو.. عمروش يذرف الدموع ويكشف الشيء الوحيد الذي يقلقه في مواجهة الخضر

الرياضة
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بالفيديو.. عمروش يذرف الدموع ويكشف الشيء الوحيد الذي يقلقه في مواجهة الخضر
بقلم كريم.تيغرمت

كشف الجزائري عادل عمروش، مدرب منتخب بوتسوانا، عن الأمر الوحيد الذي يزعجه في مواجهة المنتخب الوطني.

وصرح عادل عمروش، حصريا لتلفزيون “النهار”، وهو يذرف الدموع: “المشكلة الوحيدة التي ستواجهني في مواجهة الجزائر، هي مشاهدت العلم الجزائري، وسماع نشد قسما، وأنا لست في صفه”.

وأَضاف: “بمجرد التفكير والحديث عن هذا الأمر، يمنحني شعور صعب جدا، أعجز عن وصفه، أو التعبير عنه”.

وتابع عادل عمروش: “أتمنى أن يمنحي الله الشجاعة، لتجاوز تلك الدقائق التي سبق بداية المواجهة، والتي يتم فيها عزف النشيد الوطني”.


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