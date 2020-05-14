بالفيديو.. عمري شادلي يخوض مغامرة جديدة في البطولة الفرنسية

سيخوض الدولي الجزائري السابق عمري شادلي، مغامرة جديدة الموسم المقبل، بعد إمضائه أمس الأربعاء، على عقد يربطه بنادي هومبورغ هوت الفرنسي.

وأعلن نادي هومبورغ هوت، الناشط في قسم الهواة من الجهوي 2 للبطولة الفرنسية، عبر صفحته الرسمية على “فايس بوك”، بطريقته الخاصة، تعاقده مع عمري شادلي، لموسم واحد.

وأبدى مسؤولو النادي الفرنسي، أملهم في أن يقدم اللاعب السابق للخضر، الإضافة اللازمة للفريق، من خلال خبرته الطويلة في ميادين كرة القدم.