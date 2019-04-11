بالفيديو.. عمر غريب:”سأقف مع ميخازني إلى غاية نهاية الموسم لكن.. !!”

أكد المدير العام الجديد لفريق مولودية الجزائر “عمر غريب” أنه لايُمكنه الحديث عن المدرب القادم للعميد في الوقت الحالي.

وقال “غريب” أمسية اليوم الخميس في تصريح حصري لتلفزيون النهار.

“لايُمكنني الحديث عن المدرب الجديد في الوقت الحالي لأنه هناك طاقم فني يقوم بعمله على أكمل وجه يقوده “ميخازني” الذي يُعتبر إبن الفريق”.

“أعرف ميخازني جيدا وبقيت لنا 6 مباريات يجب أن نتحد خلالها لتحقيق الهدف المُسطر وبعد نهاية الموسم لكل حدث حديث”.

“سأقف مع ميخازني إلى غاية نهاية الموسم ولن أتركه وحيدا وكما يُقال ثقتي كبيرة فيه لكن الثقة في العمل”.