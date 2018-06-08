بالفيديو .. عملية سطو هوليوودية على محل مجوهرات بالميلية في جيجل

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك فيديو لعصابة بأقنعة تسطو على محل للمجوهرات في رمضان بمدخل الميلية في جيجل.

ورصدت كاميرا المراقبة لمحل بيع المجوهرات بحي الأشجار بطريق الزاوالية في الميلية عصابة متكونة من 5 شبان يضعون أقنعة. أين أقدمت العصابة على مهاجمة المحل وهي مدججة بالاسلحة البيضاء حيث إقتحموا المحل وكسر زجاجه وسلبوا المجوهرات التي فيه.

بينما فر صاحب المحل إلى الداخل خوفا على حياته، فيما حاول بعض المواطنين إيقافهم من خلال ضربهم بالحجارة .

وللإشارة فإن المحل يقع وسط الدينة ولاتبعد عنه مركز الدرك الوطني سوى عشرات الامتار .